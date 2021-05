Corteva Agriscience inscreve para programa de estágio 2021

A Corteva Agriscience, uma empresa 100% agrícola que oferece aos produtores de todo o mundo um portfólio robusto em sementes, proteção de cultivos e soluções digitais, anunciou a abertura das inscrições para a edição de 2021 do seu programa de estágio.

Detentora de algumas das marcas mais reconhecidas na agricultura, como Pioneer®, Granular®, Brevant™ Sementes, entre outras, a empresa oferecerá 37 vagas de estágio para estudantes de diferentes áreas do conhecimento.

As vagas estão distribuídas nas cidades de Alphaville (SP), Cuiabá (MT), Dourados (MS), Franco da Rocha (SP), Guarapuava (PR), Itumbiara (GO), Jacareí (SP), Palmas (TO), Passo Fundo (RS), Rio Verde (GO), Santa Cruz do Sul (RS), Sorriso (MT) e Toledo (PR), onde estão localizadas as unidades da empresa.

Este ano, o programa será dividido em duas modalidades, sendo a primeira destinada a estudantes de Agronomia e de cursos relacionados, que desejam atuar em áreas com foco agronômico como: Laboratório, Pesquisa & Desenvolvimento, Produção de Sementes, Comercial etc. Os contratados trabalharão por um período mínimo de seis meses de estágio, com possibilidade de renovação. Ainda, é importante ter disponibilidade para estagiar oito horas por dia, 40 horas semanais.

Há, ainda, oportunidades para estudantes de outros cursos, que devem estar matriculados a partir do segundo ano da graduação e poderão atuar em diferentes áreas da companhia. Nesta modalidade, a carga horária do estagiário é de seis horas por dia.

Em ambos os casos, no entanto, os estagiários participarão de um programa de desenvolvimento que compreende treinamentos técnicos e comportamentais. Além disso, eles terão a oportunidade de conduzir um projeto de melhoria de processos e programas da empresa.

A bolsa-auxílio varia de acordo com a área de interesse, podendo ir de R$ 2.000 a R$ 2.657,74. Os contratados terão direito, ainda, a alguns benefícios, como curso de inglês na EF English, auxílio-internet, vale-transporte, seguro de vida, programa de apoio de assistência psicológica, jurídica e financeira, vale-alimentação, plano médico, plano odontológico, vale-farmácia e Gympass.

Como se inscrever

Os interessados devem se inscrever pelo site da Companhia de Estágio, disponível em https://www.ciadeestagios.com.br/vagas/corteva/. O período de candidatura termina em 6 de junho de 2021.