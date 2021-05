Covid-19: Estudo aponta que 15% da população brasileira tem anticorpos

Um estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) indicou que 15% da população brasileira já tinha sido exposta ao coronavírus e teria anticorpos. A pesquisa é amparada pela iniciativa Todos Pela Saúde e pelo Fundo de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp).

Para o estudo, foram feitos testes de anticorpos em 120 mil pessoas de 13 municípios de todas as regiões do país entre janeiro e abril deste ano. Apesar dos 15%, a quantidade da população protegida contra a Covid-19 varia de estado para estado. Por exemplo, 31,4% da população do Amazonas possui anticorpos, contra apenas 9,89% dos cearenses.