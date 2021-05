Covid-19: mortalidade cai 97% com Coronavac e 80% com Pfizer, diz estudo

Um estudo realizado pelo Ministério de Saúde Pública do Uruguai publicado nesta sexta-feira (28) em versão preliminar, indicou que a vacina CoronaVac, produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, diminui a chance de morte pela Covid-19 em 97% e o imunizante da Pfizer reduz em 80%.

A eficácia total da CoronaVac, de acordo com a pesquisa, é de 57%, enquanto a da Pfizer chega a 75%.

Foram analisados dados de 712 mil uruguaios que tomaram as duas doses da vacina do Butantan e 149 mil imunizados com a fórmula da farmacêutica americana.