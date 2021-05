Covid-19: nesta segunda-feira (24) primeira dose será apenas com hora marcada em Salvador

O estoque de vacinas contra a covid-19 está baixo em Salvador, e por isso o atendimento para a primeira dose nesta segunda-feira (24) será exclusivo para quem fizer o agendamento por hora marcada. Neste domingo (23), às 14h, a Secretaria Municipal de Saúde abriu vagas para que as pessoas com 57 anos ou mais possam reservar horários no site www.vacinahoramarcada.saude.salvador.ba.gov.br.

Para reservar a vaga, a pessoa precisa ter nascido de 24 de maio a 31 de dezembro de 1963. Para todos os demais públicos a estratégia está suspensa, sendo retomada após o reabastecimento de doses na capital baiana.

As aplicações das segundas doses acontecem normalmente, por demanda aberta, para quem precisa completar o esquema vacinal com data de reforço programada para até o dia 24 de maio. A data pode ser conferida no cartão de vacina ou no site da Secretaria Municipal da Saúde. Os pontos serão distintos para cada fabricante: Coronavac e Oxford.

2ª DOSE OXFORD (8 às 16h)

Drive: Faculdade Católica de Pituaçu

Ponto fixo: Faculdade Católica de Pituaçu

2ª DOSE CORONAVAC (8 às 16h)

Drive: Arena Fonte Nova

Ponto fixo: UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora)