Crase facultativa: contextos e exemplos

Na escrita da língua portuguesa, o uso do sinal grave ( ` ) indica uma crase. A crase nada mais é do que a contração de duas vogais iguais, ou seja, ocorre quando há a fusão do artigo feminino definido a com a preposição a. Desse modo, o sinal grave deve ser usado quando há a presença de ambos os elementos: a + a = à.

Veja abaixo três exemplos da língua em que há a necessidade de sinalizar a crase:

Os formandos deram flores à professora.

Daniela foi à praia com todas as amigas de infância.

Ele se referiu à tela de Picasso como a mais bela obra de todos os tempos.

O show começará às 21h.

No entanto, há situações oracionais em que a crase é facultativa, ou seja, é opcional, podendo ou não ocorrer. A crase é facultativa quando a presença do artigo definido feminino a ou a preposição a também for facultativa.

Se o artigo e a preposição estiverem presentes na frase, o uso da crase é necessário. Quando ambos os elementos estão presentes, é obrigatório sinalizar a contração da preposição a com o artigo a por meio do acento grave. No entanto, se um desses elementos não estiver presente, não há necessidade de usar a crase porque não há a contração de elementos. Nesse sentido, há três contextos em que a crase é facultativa. Confira abaixo.

Exemplos da ocorrência facultativa da crase

A crase é facultativa nos seguintes contextos:

1. Antes de nomes próprios femininos

Diante de nomes próprios femininos, o uso da crase é facultativo porque a presença do artigo definido não é obrigatória. Nesse sentido, pode estar presente ou não antes do nome próprio feminino. Veja abaixo alguns exemplos:

Pedi esse favor à Bianca.

Pedi esse favor a Bianca.

Dei um lindo buquê de flores à Analu.

Dei um lindo buquê de flores a Analu.

2. Antes de pronomes possessivos

Antes de pronomes possessivos a crase também é facultativa. Nesse caso, aplicamos a mesma regra dos nomes próprios uma vez que o artigo definido também é facultativo. Diante dos pronomes minha(s), tua(s), sua(s), nossa(s), e vossa(s) nem sempre há a presença do artigo feminino e, portanto, nem sempre há a crase. Veja exemplos:

O prefeito mandou lembranças à nossa mãe.

O prefeito mandou lembranças a nossa mãe.

Esse computador pertence à minha filha.

Esse computador pertence a minha filha.

3. Quando há a preposição “até” antes de substantivos femininos

Por fim, o uso da crase também pode ser facultativo quando há a presença da preposição até antecedendo o substantivo feminino. Nesse caso, a preposição a é facultativa porque o uso do até dispensa o uso da outra preposição. Portanto, a crase pode ou não ocorrer nas seguintes frases:

O show vai até às 23 horas.

O show vai até as 23 horas.

As meninas avisaram que iriam até à nova loja.

As meninas avisaram que iriam até a nova loja.

