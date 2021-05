Brasileiro

CRB x Remo – Hora de esquecer os estaduais e focar na Série B



Os times não conquistaram seus objetivos nos campeonatos estaduais e agora querem começar bem no nacional

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Maceió, AL, 28 (AFI) – CRB e Remo não conquistaram seus objetivos nos campeonatos estaduais e agora querem começar bem no Campeonato Brasileiro Série B. Neste sábado, às 16h, os times estreiam no Estádio Rei Pelé.

O CRB ficou com o vice-campeonato alagoano diante do CSA. Na temporada passada, ficou na modesta 10ª colocação na Série B. O Remo, fora até mesmo da final estadual, eliminado pelo Tuna Luso, vem motivado no cenário nacional, pois subiu como vice-campeão da Série C.

CRB

A partida marca estreia do técnico Allan Aal, ex-Guarani, que terá reforços à disposição. Isso porque o volante Marthã e o atacante Vitão foram regularizados no BID da CBF. Alisson Farias também chegou como reforço, mas não foi regularizado e fica fora ao menos desta primeira rodada.

O lateral-direito Celsinho, anunciado na quinta-feira, também não irá jogar a estreia. A tendência é que o técnico Allan Aal mantenha a base do time que vinha jogando o Campeonato Alagoano, do qual o CRB foi vice-campeão.

REMO

A estreia terá sabor especial também para o técnico Paulo Bonamigo, que volta à competição após 12 anos. A última vez foi em 2009, no Bahia. Ele terá um desfalque certo e tem alguma dúvidas para definir a escalação do Remo.

Dioguinho está afastado por indisciplina e, com isso, Erick Flores e Rafinha brigam por uma vaga no ataque. Na zaga, Suéliton deve ser titular na vaga de Fredson. Dos reforços para a Série B, apenas o volante Paulinho Curuá não foi relacionado.