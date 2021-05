Catarinense

Criciúma apresenta dupla; Roberto, ex-Ponte, treina na equipe reserva em ‘rachão’



O goleiro chega a pedido do técnico Paulo Baier para reforçar o time carvoeiro

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Criciúma, SC, 20 (AFI) – O goleiro Roberto será mesmo reforço do Criciúma para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda sem assinar contrato com o clube carvoeiro, o arqueiro foi visto treinando no Heriberto Hülse sob os olhares do técnico Paulo Baier no famoso ‘rachão’. Na ocasião, participou das atividades com a equipe reserva. Foi o treinador que pediu sua contratação após o bom desempenho pelo Próspera.

E Roberto não será o único reforço vindo do Próspera. O Criciúma já acertou com o volante Jessé e o atacante Gabriel Henrique. O clube continua reformulando a equipe após o rebaixamento no Campeonato Catarinense pela primeira vez em sua história. A meta da diretoria é dar a volta por cima já no segundo semestre, conquistando o acesso na Série C.

Revelado pelo Criciúma, o goleiro de 41 anos teve sua estreia no time profissional em 2000 e pertenceu ao clube catarinense até 2005, sendo emprestado a clubes portugueses durante este período. Sua melhor fase, porém, foi na Ponte Preta, onde é considerado ídolo por parte da torcida por ter sido um dos destaques do time paulista no vice-campeonato da Copa Sul-Americana de 2013.

Roberto treina no Criciúma

Roberto Volpato ainda passou por clubes como Vasco da Gama, América-RJ, Ituano, XV de Piracicaba, Água Santa e Santo André. No Criciúma, o goleiro atuou em 159 jogos, com 62 vitórias, 42 empates e 55 derrotas.

REFORÇOS

O Criciúma apresentou de forma oficial o volante Léo Costa e o atacante Gabriel Henrique. Os atletas foram apresentados na Sala de Imprensa Clésio Búrigo, no estádio Heriberto Hülse, pelo executivo de futebol Juliano Camargo.

Leonardo de Oliveira Costa, de 25 anos, teve passagens pelo Tupi, Hercílio Luz, Rio Claro, Patrocinense e Sampaio Corrêa. Na última temporada o atleta atuou pelo Santo André. “Sou um jogador que se entrega muito em campo e é isso que o professor Paulo Baier vem pedindo nos treinamentos. A equipe vem trabalhando com seriedade e dedicação para fazer uma nova história e reerguer esse time de tanta camisa”.

Gabriel Henrique Moraes Cunha, também de 25 anos, é conhecido do técnico Paulo Baier atuando no Próspera na última temporada. “Tenho me preparado diariamente tanto na parte física quanto tática, venho evoluindo e pretendo conquistar grandes objetivos nesse clube. Essa é a grande oportunidade da minha carreira”, afirmou.