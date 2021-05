Criciúma entra em reta final de preparação para estreia na Série C

Brasileiro

Série C: Criciúma entra em reta final de preparação para estreia



Além da Série C, o time catarinense também está vivo na Copa do Brasil.

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

Criciúma, SC, 24 (AFI) – O Criciúma entrou em reta final de preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro Série C. Nesta segunda-feira, o técnico Paulo Baier comandou treino em dois períodos no CT Antenor Angeloni. Além da Série C, o time catarinense também está vivo na Copa do Brasil.

Na parte da manhã, o grupo realizou um treinamento de força no gramado, seguido de uma atividade técnica de campo reduzido. Durante a tarde, o foco foi a preparação física, além de um treino de posicionamento. As atividades seguem nesta terça-feira, às 15h30.

Foto: Celso da Luz/www.criciuma.com.br O primeiro jogo na Série C será diante diante do Ituano, no próximo domingo, às 16h, no Heriberto Hulse.

O Criciúma está no Grupo B, que ainda conta com Figueirense, Botafogo-SP, Mirassol-SP, Novorizontino-SP, Oeste-SP, Paraná-PR, São José-RS e Ypiranga-RS.

Logo depois da estreia, o Criciúma terá o primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, na quarta-feira, às 21h30, diante do América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG).

MUDANÇA NA TABELA – Nesta segunda-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou mudança do confronto diante do Ypiranga, pela terceira rodada da Série C, de 12 de junho para 13 de junho.