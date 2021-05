Brasileiro

Criciúma-SC 1 x 0 Ituano-SP – Em jogo sonolento, Tigre leva a melhor na Série C



O time da casa se deu bem graças a um chute de longa distância de Dudu Figueiredo

Publicado em 29/05/2021

por Agência Futebol Interior

Criciúma, SC, 29 (AFI) – Em jogo de poucas oportunidades, o Criciúma foi mais eficaz e acabou derrotando o Ituano pelo placar de 1 a 0, na noite deste sábado, no estádio Heriberto Hülse, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O time paulista não conseguiu escapar da marcação rival e acabou tropeçando na estreia.

O Ituano está no Grupo B, que conta também com Figueirense, Ypiranta, São José, Paraná, Oeste, Mirassol, Botafogo, Criciúma e Novorizontino, este estreou vencendo o Figueirense por 1 a 0.

VEJA O GOL DA VITÓRIA DO CRICIÚMA

TUDO IGUAL!

Ituano e Criciúma fizeram um primeiro tempo truncado, com poucas oportunidades de gol. Com a dor do rebaixamento no estadual, o time carvoeiro tentou tomar a iniciativa, mas foi chegar apenas aos 20 minutos. Claudinho cruzou, Luiz Paulo cabeceou e mandou pela linha de fundo. Fellipe Mateus também teve oportunidade, sem sucesso.

O Ituano, por outro lado, encontrou dificuldade ao atacar e pouco ameaçou. A única chance do time paulista foi aos 34 minutos. Léo Duarte arriscou de longe e mandou rente à trave do goleiro Gustavo. E só. O empate acabou traduzindo bem o que foi a etapa inicial.

Criciúma derrota o Ituano. Foto: Celso da Luz

DEU TIGRE!

O panorama do segundo tempo não foi muito diferente. O duelo seguiu muito equilibrado, até que o Criciúma resolveu sair para o ataque. Aos 26 minutos, Dudu Figueiredo arriscou de fora da área e mandou no fundo das redes. Antes, o time carvoeiro já havia ameaçado com Fellipe Mateus.

Na frente do placar, o Criciúma se fechou e impediu os avanços do Ituano, que não conseguiu criar e acabou parando na marcação rival. Antes do apito final, Bruno Lima acabou sendo expulso, mas nada que mudasse o resultado da partida.

PRÓXIMOS JOGOS

Na próxima rodada, o Ituano enfrenta o Novorizontino no sábado, às 11h, no estádio Novelli Júnior, em Itu. No domingo, às 18h, o Criciúma visita o São José, no Francisco Novelletto, em Porto Alegre (RS).