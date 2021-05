Criciúma-SC e Ituano-SP duelam na estreia da Série C

Brasileiro

Criciúma-SC x Ituano-SP – Depois de ‘bater na trave’ em 2020, Galo só pensa no acesso



Porém, a missão não será fácil, já que o time rival vem de um rebaixamento no estadual e precisa se recuperar para salvar a temporada

Publicado em 28/05/2021

por Agência Futebol Interior

Criciúma, SC, 28 (AFI) – Depois de bater na trave na temporada passada, o Ituano estreia mais uma vez na Série C do Campeonato Brasileiro de olho no tão sonhado acesso para a segunda divisão nacional. O início da caminhada será neste sábado (29), fora de casa, contra o Criciúma, no Estádio Heriberto Hülse, às 17h. Porém, a missão não será fácil, já que o time rival vem de um rebaixamento no estadual e precisa se recuperar para salvar a temporada.

Depois de uma fase de grupos de altos e baixos no Paulistão, no qual a equipe ficou na quarta posição do Grupo C com 13 pontos, o Ituano foi até às semifinais do Troféu do Interior, mas acabou eliminado pelo Novorizontino, que logo depois se sagrou campeão. Já o Criciúma fez um primeiro semestre bem abaixo do esperado e foi rebaixado para a segunda divisão estadual pela primeira vez em sua história.

CRICIÚMA

Para o confronto, o Criciúma poderá contar com a estreia de diversos jogadores contratados após o estadual e já foram apresentados e tiveram os nomes publicados no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Dentre os destaques estão, o goleiro Roberto Volpato e o atacante Luiz Paulo.

Com novidades, Ituano estreia na Série C do Campeonato Brasileiro

Essa também será o primeiro jogo de Paulo Baier no comando da equipe carvoeira, onde fez história como jogador no começo dos anos 2000. Na visão dele, uma vitória neste primeiro jogo é de extrema importância para o decorrer da competição.

“Estamos preparados. É um desafio. Foi pouco tempo de preparação, as peças estão chegando, jogadores que a gente escolheu e eu acredito que estão vindo para nos ajudar a ser um Criciúma totalmente diferente. Sabemos que o Ituano vinha jogando com grandes times no Paulistão, mas temos condições de fazer um bom jogo e precisamos fazer valer nosso fator casa, para resgatar a nossa confiança”, disse o treinador em entrevista coletiva nesta sexta-feira.

ITUANO

Do outro lado, o Ituano deve ir a campo com uma equipe que irá mesclar jogadores remanescentes do Paulistão e reforços, já que nesta última semana, oito novidades desembarcaram em Itu – cinco novos jogadores e três que estavam emprestados. São eles: o lateral-direito Léo Duarte, o meia Igor Henrique e o atacante Luizinho.

Já os reforços são: meio campo Henrique e o lateral esquerdo Verrone, ambos vieram da Caldense, o paraguaio Jorge Jimenez, o meia Kaio e o atacante Zé Vitor. Falando sobre as novidades, o técnico Vinicius Bergantin sabe que esta é a realidade do momento.

“Dentro de uma reformulação normal necessária após o término do Paulista e agora focado na Série C, o Ituano vem buscando entrosamento em pouco espaço de tempo. Porque sabemos que será uma competição mais qualificada em 2021 e com jogos aguerridos e de muita pegada”.