Criciúma segue rumor e confirma retorno de goleiro ídolo da Ponte

Time da Série C segue rumor e confirma retorno de goleiro ídolo da Ponte Preta



Trata-se do experiente goleiro Roberto Volpato, que retorna ao Criciúma onde jogou seis temporadas no começo de sua carreira

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Criciúma, SC, 22 (AFI) – Ativo no mercado nas últimas semanas em busca de reforços para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro após o sofrido rebaixamento no Catarinense, o Criciúma oficializou a chegada de um nome importante neste sábado (22). Trata-se do experiente goleiro Roberto Volpato, ídolo da Ponte Preta, que retorna ao Tigre. O Portal Futebol Interior já vinha acompanhando de perto a chegada do jogador ao time carvoeiro.

Roberto Volpato é o novo reforço do Criciúma (Foto: Celso da Luz/www.criciuma.com.br)

“O Criciúma confirmou o retorno de um atleta conhecido da torcida carvoeira e com história com a camisa tricolor. Neste sábado (22/05), o Tigre anunciou a volta do goleiro Roberto Volpato ao clube onde foi revelado e atuou por quase seis temporadas, em 159 jogos”, postou o clube em uma nota oficial divulgada no site.

Revelado pelo Criciúma, o goleiro de 41 anos teve sua estreia no time profissional em 2000 e pertenceu ao clube catarinense até 2005, sendo emprestado a clubes portugueses durante este período. Sua melhor fase, porém, foi na Ponte Preta, onde é considerado ídolo por parte da torcida por ter sido um dos destaques do time paulista no vice-campeonato da Copa Sul-Americana de 2013.

Roberto Volpato ainda passou por clubes como Vasco da Gama, América-RJ, Ituano, XV de Piracicaba, Água Santa e Santo André. Nas últimas três temporadas ele esteve no Próspera, onde conquistou o acesso para a elite do futebol Catarinense e trabalhou com o técnico Paulo Baier. O camisa 1 já iniciou as atividades com o elenco no Centro de Treinamento Antenor Angeloni.