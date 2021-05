Cruzeiro anuncia o volante Joseph, que pertence ao Capivariano.

Brasileiro

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 19 (AFI) – A diretoria do Cruzeiro anunciou a contratação do volante Joseph. O jogador terá vínculo até o final da temporada, por empréstimo, e disputará a Série B. O jogador de 26 anos já se mostrou polivalente, e pode atuar como volante, zagueiro ou lateral-direito, possível posição que jogará na Raposa.

Joseph pertence ao Capivariano-SP e estava sem atuar desde que deixou o América-MG no início do mês

PEDIDO DO TÉCNICO



Joseph veio a mando do treinador Felipe Conceição, o comandante já trabalhou com ele no Coelho. No América, disputou 15 partidas e balançou as redes uma vez. Além de participar da boa campanha do clube para o acesso a Série A.

OUTROS CLUBES



Além do América-MG, o atleta tem passagens por Villa Nova-MG, Cabofriense-RJ, Potiguar-RN, Resende-RJ e Vila Nova-GO, clube pelo qual se destacou na disputa do Campeonato Brasileiro Série B de 2019.

PRÓXIMA PARTIDA



O próximo compromisso da Raposa é no final do mês, no dia 29, às 16h30 contra o Confiança. O duelo é válido pela primeira rodada da Série B.

