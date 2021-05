Cuca celebra vitória do Atlético-MG na primeira partida das semifinais do Campeonato Mineiro: “Ganhei dois dias de paz”

Na tarde deste sábado (1), o Atlético-MG deu um passo importante para chegar à final do Campeonato Mineiro. Em partida realizada no Independência, o Galo venceu o Tombense por 3 a 0, com gols de Hulk, Hyoran e Guga. Em entrevista coletiva, o técnico Cuca falou sobre o alívio do triunfo e sobre a semana do time.









O Atlético-MG enfrenta o Cerro Porteño na próxima terça-feira (3), pela Copa Libertadores. Cuca fala sobre a proximidade dos dois jogos: “Eu diria que ganhei dois dias de paz: domingo e segunda. Terça tem que provar de novo. Se não der certo na terça, vocês vêm no meu pescoço de volta”.

Depois da expulsão do goleiro Éverson, aos 24 minutos do segundo tempo, o treinador colocou o reserva Matheus Mendes na vaga de Nathan. O garoto defendeu um pênalti minutos depois. “Ficamos felizes com a entrada do Matheus. Lógico que não era como desejávamos. Perdemos o goleiro expulso no momento em que o jogo estava controlado”.

Senhoras e senhores, é simples: NÓS TEMOS O HULK! ������ ����⚽ Mais um gol e uma assistência pra conta do camisa 7. pic.twitter.com/kODRN26pf6 — Atlético �� (@Atletico)

May 1, 2021





Um dos jogadores mais contestados pela torcida, o volante Tchê Tchê demonstrou erros novamente na partida de hoje. Cuca, porém, reforçou a importância dele para o time, mesmo admitindo seus equívocos: “É conversar com ele, porque é um jogador importante para nós na construção de jogadas, movimentação e mudança de diferença”.

Por fim, o treinador trouxe números para falar do momento do Galo: “Cada jogo é uma história. Você vai pegando corpo assim. Não é falando que vai fazer. É fazendo. De 14 jogos, o Atlético venceu 11. Temos que tentar empilhar o máximo de vitórias possíveis”.