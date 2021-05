Cuca explica ‘sumiço’ de Alan Franco: “Ele tem coisas a evoluir”; Técnico é questionado sobre Zaracho

O Atlético ainda é uma incógnita para o seu torcedor. Desde a saída de Jorge Sampaoli e a chegada de Cuca, o time mineiro notoriamente teve uma queda de rendimento. Outrora sufocando seu adversário e vencendo com propriedade, agora o Galo parece ter um futebol mais “burocrático” e até mesmo nas vitórias não consegue convencer.









A pressão por apresentações melhores fazem com que parte da torcida peçam a saída de Cuca do comando técnico do Galo, mas até o momento o treinador não pensa em colocar o cargo à disposição e a diretoria não faz nenhum movimento neste sentido. A vitória diante do América de Cali-COL pela Libertadores, na última terça-feira (27), amenizou o clima no clube.

Além do rendimento do time longe do esperado, as decisões de Cuca para escalar o Galo é motivo de críticas da Massa – principalmente no meio-campo. Pouco utilizado, Alan Franco já ficou alguns jogos sem ser relacionado. O outro é Zaracho, que ainda não conquistou uma vaga como titular na equipe. Em entrevista coletiva, o treinador explicou seus motivos.

“O Zaracho está machucado. O Jair está voltando de transição. O Alan Franco é um segundo volante, que às vezes faço ele de meia, que às vezes priorizo ele como primeiro volante. Mas eu gosto de saída de bola com construção. Mas já falei que vou corrigir, sem achar um culpado para nada e, sim, com trabalho”, disse o técnico, que falou um pouco mais sobre Franco.

Achamos nosso centroavante. Agora o Cuca poderia testar o Alan Franco no lugar do Tchê Tchê. Quem sabe?! — Flávio Belô (@Galonopeito1)

May 2, 2021





“Quando tem jogador que faz essa junção, dá a entrega, chega para finalizar, é como a gente gosta. Mas ele tem coisas a evoluir, melhorar. E, com certeza, vai melhorar. Não só ele (Alan Franco). Quando a gente está perdendo, nem tudo tá errado. E quando está vencendo, nem tudo está certo. A gente pode melhorar na sequência com mais confiança”, concluiu.