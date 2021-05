Currículo Assertivo e Direcionamento Para a Entrevista de Emprego

A assertividade no currículo e o sucesso em uma entrevista de emprego

Para que você tenha sucesso em uma entrevista de emprego, é importante se atentar a alguns pontos principais na construção do seu currículo. Além disso, o seu comportamento no processo seletivo pode ser um diferencial. Veja algumas dicas!

Currículo

O currículo precisa ser bem construído, principalmente no que diz respeito às informações referentes a sua trajetória profissional. Além disso, é importante que se atente aos seus dados pessoais dentro do documento. Já que esses devem ser sucintos e atualizados.

Além disso, o currículo deve ser direcionado para sua objetividade. Por isso, é importante que tenha clareza sobre o seu foco profissional e seu objetivo para direcionar assertivamente a sua entrevista de emprego.

Postura do candidato

A sua postura mediante o entrevistador é um diferencial. Além disso, a postura de um profissional é vista desde a sua chegada ao local da entrevista. Por isso, cumprimente todos os presentes e se direcione, mantendo contato visual com o selecionador. Bem como, seja firme em suas palavras e se atente a construção dos fatos para que perca o foco na sua narrativa.

Treine a sua respiração para diminuir a ansiedade

Além disso, é importante que se atente a outros fatores. Por exemplo, em uma entrevista coletiva de emprego é necessário que você não interrompa as demais pessoas e aguarde a sua vez de falar.

Isso porque você pode acabar interrompendo alguém por ansiedade, muitas pessoas fazem isso e nem percebem. Bem como, é importante que você se direcione dentro do que foi perguntado e não tente concorrer com os colegas no sentido da melhor narrativa.

Uma vez que esse tipo de construção não é positiva em uma entrevista de emprego. Por isso, se atente a sua trajetória profissional para que aumente a sua chance de sucesso.

Direcionamento das suas ideias

A construção do seu currículo é correlata a maneira como você se direciona em uma entrevista de emprego. Por isso, se atente ao fato de que o seu currículo deve ter informações claras e sucintas sobre a sua trajetória profissional. Bem como, deve possuir informações sobre as suas habilidades e competências. Uma vez que a entrevista de emprego irá explorar os detalhes importantes.

A construção da narrativa é fundamental para a elaboração de um currículo e para direcionar seu comportamento em uma entrevista de emprego.

Portanto, pode ser viável que relate as pessoas próximas a sua trajetória profissional e verifique quais são os pontos fortes da sua vivência, o que você realmente aprendeu e quais são os seus pontos de melhoria. Dessa forma, irá se preparar melhor para um processo seletivo e aumentar as suas chances de sucesso em uma entrevista de emprego.