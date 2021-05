Dado Dolabella diz que brigou com João Gordo por Wanessa Camargo: ‘provar do veneno’

“Fui para ele provar do próprio veneno mesmo, para ele experimentar o que ele fazia com os outros”, disse Dado.

“O Gordo zoava geral. O programa dele era chamar as pessoas para o programa e ficar esculachando com a cara da pessoa. Ele fez isso uma vez com a Wanessa Camargo, que na época era minha namorada. Quando ele entrevistou a Wanessa, ela saiu aos prantos do programa dele. Ela me ligou e não conseguia nem falar. Estava soluçando de chorar”, revelou Dolabella.