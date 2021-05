Dani Alves diz ter se arrependimento de sair do Barça e revela conselho a Messi: “Ele ainda não me respondeu”

Em todas as temporadas, os fãs do futebol esperam ótimo desempenho dos grandes clubes do mundo, como por exemplo, o Barcelona. No entanto, a realidade tem sido outra se tratando do Barça. Em crise política e com seus principais atletas, como Lionel Messi, a equipe catalã desapontou seus torcedores e está longe de fazer parte dos protagonistas.









Os culés sequer avançaram para as quartas de finais da Champions League. Ainda nas oitavas, caiu para o Paris Saint-Germain. Na ida, foi derrotado de forma avassaladora, sofrendo uma goleada de 4 a 1. Na volta, não conseguiu a tão falanda ‘remontada’, ficou apenas no 1 a 1 e foi eliminado da competição. No Campeonato Espanhol as coisas também não vão bem.

Foto: David Ramos/Getty Images



Um jogador que fez parte dos tempos de ouro rememora a época que defendia as cores do clube e faz campanha para Messi seguir no Camp Nou. Agora no São Paulo, Daniel Alves revelou em entrevista ao jornal inglês ‘The Guardian’ que se arrepende de ter deixado o Barça e que aconselhou o camisa 10 a não repetir seu “erro”, em 2016.

“Ele já me deu conselhos antes, por isso sinto que posso fazer o mesmo. Uma vez ele me disse para ficar no Barcelona porque não havia nenhum lugar melhor. ‘Onde você será mais feliz?’ ele me perguntou. Então eu fiquei. Eu o lembrei que um bom amigo [Messi] me disse que Barcelona é o melhor lugar do mundo. Ele ainda não me respondeu”, disse Dani.

No esquema de 3 zagueiros do Barcelona, Dani Alves já teria dado umas 100 assistências pra Messi nessa temporada. — Victor Lobo (@victorloboo_)

April 30, 2021





“Todos os jogadores, e quero dizer que todos que saíram do Barcelona se arrependeram. Todos eles lamentam ter saído, independentemente do motivo”, completou. O meia/lateral relembrou que tentou voltar para o Barcelona, mas foi recusado. “Eu mostrei que podia jogar pelo Barcelona por mais 10 anos. Tentei voltar. Eu queria voltar para o Barcelona. Joguei para voltar para o Barcelona, mas eles não me queriam mais”, revelou.