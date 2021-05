Daniel Alves diz quantos títulos pretende ganhar até se aposentar e responde se vai ser técnico

Já virou costume Daniel Alves responder mensagens de alguns torcedores em seu perfil no Instagram. O camisa 10 do São Paulo aproveitou a noite do sábado (8) para praticar esse passatempo e fez algumas revelações.

A principal delas foi sobre até quando irá jogar. Na verdade, o lateral foi perguntado sobre quantos títulos ainda quer ganhar antes de parar de atuar e disparou que quer mais 10 taças.

Além disso, o lateral-direito foi perguntado se pretende virar treinador no futuro e surpreendeu. Além de negar, Daniel afirmou que será músico. Vale lembrar que, em outros momentos, ele já publicou vídeos cantando e tocando alguns instrumentos.

A braçadeira de capitão também foi assunto. O lateral passou a faixa do São Paulo para Miranda, que retornou ao clube para a temporada 2021 e usou o tempo do zagueiro no clube como justificativa.

“Na Europa, existe o respeito de tempo de clube dos atletas. E, como ele tem mais tempo de clube do que eu, decidi respeitar isso. Assim como faço com o Hernanes. No final das contas, os grandes líderes não precisam de um bracelete e sim de boas atitudes”, afirmou.

Por fim, Daniel Alves deu uma resposta sobre seu crescimento como jogador na temporada 2021 depois das críticas que sofreu e escreveu: ‘O jogo só acaba quando termina’, seguido de risadas.