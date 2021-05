Daniel Borges e Luis Oyama são emprestados pelo Mirassol ao Botafogo

Brasileiro

Ex-dupla da Ponte é emprestada por time do Paulistão ao Botafogo



O lateral-direito Daniel Borges e o volante Luis Oyama vão atuar na Série B do Brasileiro

Publicado em 20/05/2021

por Agência Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 20 (AFI) – O Botafogo acertou com dois reforços para a Série B do Campeonato Brasileiro. O lateral-direito Daniel Borges e o volante Luis Oyama foram emprestados pelo Mirassol.

Os dois jogadores já estão no Rio de Janeiro e serão oficializados pelo Botafogo assim que os contratos forem assinados após a realização dos exames médicos.

Daniel Borges e Luis Oyama foram titulares absolutos no time comandado por Eduardo Baptista na boa campanha campanha realizada pelo Mirassol no Paulistão. O Leão Araraquarense foi eliminado na semifinal pelo São Paulo.

Daniel Borges vai defender o Botafogo na Série B (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

MAIS SOBRE ELES

Natural de São José dos Campos-SP, Daniel Borges tem 28 anos e foi revelado no Botafogo-SP, passando por Vitória, Ponte Preta, Athletico-PR, Atlético-GO, Oeste, CRB e América-MG, além do Mirassol.

O volante Luis Oyama tem 24 anos e foi revelado nas categorias de base do próprio Mirassol, sendo emprestado nos últimos anos para Atibaia e Ponte Preta.

VAI COMEÇAR

A estreia do Botafogo no Campeonato Brasileiro da Série B está marcada para o sábado da semana que vem, contra o Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia.