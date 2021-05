Daniel Neri deixa Sampaio Corrêa em menos de um mês, de forma invicta

Brasileiro

Série B: Treinador deixa o Sampaio Corrêa em menos de um mês, de forma invicta



Felipe Surian, que comandou a Portuguesa-RJ no Carioca, é o favorito para assumir a Bolívia Querida

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Luís, MA, 27 (AFI) – Pouco antes da estreia na Série B do Campeonato Brasileiro e mesmo depois de ter conquistado o título do Campeonato Maranhense, o treinador português Daniel Neri deixou o comando técnico do Sampaio Corrêa. Felipe Surian, que comandou a Portuguesa-RJ no Carioca, é o favorito a assumir a Bolívia Querida.

BREVE PASSAGEM

Contratado nesta temporada, na reta final do Campeonato Maranhense, após uma passagem pelo Salgueiro, onde estava desde 2019, o treinador português de 41 anos comandou a equipe do Sampaio Corrêa em quatro partidas, conquistando duas vitórias e dois empates, em pouco menos de um mês à frente do clube.

Foto: Andriolli Araújo / Sampaio Corrêa

Até o momento desta publicação, não foi informado o motivo pelo qual o treinador deixou o clube. Neri deixa o Sampaio de forma invicta, ajudando também o clube a conquistar o bicampeonato maranhense.

Para sua vaga, ao que tudo indica, o treinador Felipe Surian, que comandou a Portuguesa-RJ no Campeonato Carioca, na campanha que terminou nas semifinais da competição estadual, sendo eliminado pelo Fluminense, é o favorito a assumir a equipe para a Série B.

FOCO NA ESTREIA

Após as comemorações pela conquista do bicampeonato estadual, o Sampaio Corrêa deixou o clima de festa para trás e já direciona totalmente as atenções para a estreia no Campeonato Brasileiro da Série B. A equipe Tricolor entra em campo na próxima segunda-feira para enfrentar o Goiás, às 20h, no Estádio Castelão.

“Oportunidade muito boa em poder jogar pelo Sampaio. Clube de muita tradição, que tem uma bela história, e isso motiva bastante. Espero poder ajudar a equipe, dando o meu melhor, para atingirmos os nossos objetivos nessa temporada”, declarou o volante Mauro Silva.