Daniel Paulista é “freguês” da Ponte e tem 39,6% na Série B

Novo técnico do Guarani é “freguês” da Ponte e tem aproveitamento de 39,6% na Série B



Daniel Paulista comandou Boa Esporte e Confiança na Série B

Publicado em 24/05/2021

Campinas, SP, 24 (AFI) – Daniel Paulista foi anunciado oficialmente como novo técnico do Guarani no domingo. Ele chega para substituir Allan Aal. A principal missão do jovem treinador de 39 anos será buscar o acesso com o Bugre na Série B do Campeonato Brasileiro. A divisão, porém, não traz boas recordações ao ex-volante.

Daniel Paulista comandou Boa Esporte e Confiança na Série B. Em 2018, o treinador foi demitido do clube mineiro após oito jogos com apenas uma vitória, três empates e quatro derrotas. Aproveitamento de 25%. No Confiança em 2020 foram 11 triunfos, cinco empates e 13 derrotas.

Daniel Paulista ainda não foi bem na Série B. (Foto: Mikael Machado)

Ou seja, em Série B, Daniel Paulista tem mais derrotas (17) do que vitórias (12), além de oito empates. Aproveitamento modesto de 39,6%. Para piorar, Daniel Paulista é “freguês” da Ponte Preta, principal rival do Guarani, na Série B.

FREGUÊS!

No ano passado, à frente do Confiança, ele foi derrotado em Campinas por 2 a 1 e em Aracaju pelo mesmo placar. Como se isso não bastasse, o treinador tirou três pontos do Guarani ao derrotar seu atual clube na estreia pelo Confiança (1 a 0) na quinta rodada.

Sem tempo a perder, Daniel Paulista já comandará o primeiro treino no Guarani nesta segunda-feira. A estreia do time na Série B acontecerá na sexta-feira diante do Vitória, às 19 horas, no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas.

CONFIRA OS JOGOS DE DANIEL PAULISTA NA SÉRIE B:

BOA ESPORTE (2018)

5ª até 12ª rodada

CSA 1 x 0 Boa Esporte

Boa Esporte 1 x 1 Coritiba

Goiás 1 x 2 Boa Esporte

Paysandu 2 x 0 Boa Esporte

Boa Esporte 2 x 2 São Bento

Criciúma 1 x 1 Boa Esporte

Boa Esporte 0 x 2 Avaí

Boa Esporte 0 x 2 Vila Nova

CONFIANÇA (2020)

10ª até 38ª rodada

Confiança 1 x 0 Guarani

Ponte Preta 2 x 1 Confiança

Confiança 1 x 1 Brasil

Náutico 0 x 1 Confiança

Confiança 1 x 0 CRB

Operário 1 x 1 Confiança

Confiança 3 x 1 Oeste

Sampaio Corrêa 1 x 3 Confiança

América-MG 2 x 1 Confiança

Confiança 0 x 2 Confiança

Paraná 1 x 1 Confiança

Confiança 1 x 0 Botafogo

Avaí 1 x 0 Confiança

Confiança 2 x 0 Cuiabá

Cruzeiro 1 x 2 Confiança

Confiança 1 x 1 Figueirense

Vitória 2 x 3 Confiança

Confiança 1 x 5 CSA

Confiança 0 x 1 Juventude

Guarani 1 x 0 Confiança

Confiança 1 x 2 Ponte Preta

Brasil 1 x 0 Confiança

Confiança 2 x 0 Náutico

CRB 2 x 0 Confiança

Confiança 1 x 2 Operário

Oeste 0 x 1 Confiança

Confiança 0 x 1 Sampaio Corrêa

Confiança 0 x 0 América-MG

Chapecoense 3 x 1 Confiança