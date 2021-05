Danone abre matrículas para o Programa de Estágio 2021; saiba como se candidatar

A Danone está com as inscrições abertas para o Programa de Estágio 2021. Ao todo, são oferecidos 25 vagas que serão distribuídas entre as cidades de São Paulo (SP) e Poços de Caldas (MG). Os interessados deverão cadastrar o currículo no site até 18 de junho.

O processo seletivo será realizado de forma online, desde da inscrições até a entrevista final. O seleção não avalia critérios como idade e faculdade e visa atrair candidatos de todos os tipos de perfis e formações, ou seja, qualquer estudante do Brasil pode participar.

Dentre os pré-requisitos são estar matriculado e cursando o penúltimo ou último ano de um curso superior, ter conhecimentos em lógica e vontade de encarar grandes desafios.