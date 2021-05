Sul-Americana

Darlan valoriza imposição do Grêmio mesmo com reservas na Venezuela



Com o resultado, o Grêmio segue na liderança do Grupo H, agora com 15 pontos

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Alegre, RS, 21 (AFI) – Uma das novidades na partida desta quinta-feira, o volante Darlan valorizou o futebol apresentado pelos reservas do Grêmio na goleada sobre o Aragua (VEN) por 6 a 2, em Caracas, na Venezuela, pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

“Respeitamos muito o adversário. Viemos com os pés no chão e graças a Deus a gente conseguiu impor nosso estilo de jogo, que é o controle da posse de bola e os gols acabaram saindo naturalmente”, disse.

Darlan foi eleito o melhor em campo na vitória do Grêmio e comentou sobre a oportunidade de atuar pela competição internacional e ajudar o time a sair de campo com a classificação antecipada para a próxima fase.

Darlan fez seu gol e ainda foi eleito o melhor jogador em campo em Caracas

“Sempre muito importante a gente estar pronto para esse tipo de jogo. O grupo todo estava muito concentrado para esta partida e isso foi bem decisivo para que a gente conquistasse esse importante resultado”, completou.

Com o resultado, o Grêmio segue na liderança do Grupo H, agora com 15 pontos. São cinco vitórias em cinco jogos e a melhor campanha da fase de grupos.

Agora o time volta suas atenções para a final do Campeonato Gaúcho do próximo domingo contra o Internacional, às 16 horas, na Arena. No jogo de ida, o Grêmio venceu por 2 a 1 no Beira-Rio e agora jogará por um empate para ficar com o título Estadual.