De olho em 2022, Grêmio quer alterar planos de Diego Souza; centroavante expõe decisão para futuro da carreira

Com 35 anos, o jogador já expôs a possibilidade de pendurar as chuteiras no mês de dezembro, ao término de seu atual contrato com o Grêmio. A intenção de Diego Souza com a decisão é aproveitar mais tempo ao lado de sua esposa e dos dois filhos do casal. Nos Tricolor, o presidente Romildo Bolzan Júnior espera que o plano seja alterado.

“Olha, o Diego Souza é uma figura muito agradável, uma pessoa muito boa de convivência e que é um dos responsáveis pelo bom ambiente de vestiário que nós temos. Eu não cheguei a conversar com ele sobre isso. Mas eu duvido que, jogando o que está jogando, fazendo os gols que está fazendo, ele não repense essa posição e não queira seguir“, disse Romildo Bolzan Júnior.

Diego Souza: deixou sua marca contra o Aragua (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)



“A não ser que seja uma posição de cabeça muito firme e fixa. Porque é prazeroso vê-lo jogar, é gostoso ver a forma como ainda joga”, completou o presidente, em entrevista à Rádio Gaúcha. Na última quinta-feira, o centroavante deixou sua marca na goleada por 8×0 do Grêmio diante do Aragua, pela Copa Sul-Americana.

O próximo compromisso de Diego Souza e companhia será no domingo (9). A partir das 16h (de Brasília), o Tricolor encara o Caxias, na Arena do Grêmio, pela volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. Na ida, triunfo por 2×1 no estádio Centenário. Já na quinta-feira (13), o adversário será o Lanús, às 19h15min, novamente em casa, pelo torneio internacional.