De olho na B, Confiança anuncia zagueiro com passagem por time da A2

De olho na Série B, Confiança anuncia zagueiro com passagem por time da A2



O zagueiro Victor Sallinas, com passagens pelo Juventus de 2014 a 2016 chegou ao nordeste para disputar o acesso com o Confiança

Publicado em 19/05/2021

por Agência Futebol Interior

Aracaju, SE, 19 (AFI) – Já de olho na Série B do Campeonato Brasileiro, o Confiança anunciou um reforço para a competição. Nesta quarta-feira, o clube anunciou a contratação do zagueiro Victor Sallinas, de 29 anos.

O jogador conhece a competição, na última temporada atuou pelo Avaí. Além disso, já conquistou o acesso com o Juventude da Série C para a B. O defensor deve ser apresentado nos próximos dias.

Victor Sallinas é o novoreforço do Confiança – Foto: André Palma Ribeiro / Avaí FC

CONHECIDO DO TÉCNICO



Sallinas já tem experiência ao lado do técnico da equipe, Rodrigo Santana, eles já trabalharam juntos em algumas oportunidades na carreira. A parceria começou no Juventus-SP em 2014, 2015 e 2016, e na URT de Minas em 2017/2018, além do próprio Avaí na temporada passada.

ESTAVA NO SUL



Em 2021, o zagueiro estava no Rio Grande do Sul vestindo a camisa do São José. Sallinas disputou oito partidas este ano e balançou as redes duas vezes, bons números quando se trata de um zagueiro.

O clube espera anunciar mais reforços até o início da competição.

PRÓXIMA PARTIDA



O Confiança estreia na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, no próximo dia 29 de maio, na Arena Batistão, às 16h30