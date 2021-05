“De repente, isso pode fazer bem”; João Guilherme cogita saída de xodó da torcida do Fla do time titular

Pedro novamente fez uma partida muito acima da média. Jogou muito, fez três gols e saiu de campo em Volta Redonda ainda mais enaltecido pela torcida. A pergunta que fica é: como Ceni poderá utilizar mais vezes o ‘matador’, já que Gabigol é titular absoluto. Na entrevista coletiva, o técnico disse que vê o centroavante como titular e irá utilizá-lo muitas vezes pela temporada longa.









Esse debate também vira pauta em praticamente todos os programas esportivos no Brasil e não foi diferente no “Linha de Passe”, da ESPN, na noite do último sábado (01). Em um determinado momento, o narrador João Guilherme acredita que seria até bom para Bruno Henrique se ele ficasse alguns jogos no banco de reservas para retomar a boa fase e não se sentir intocável. Por outro lado, ele ressaltou que isso seja difícil o ídolo sair do time titular, por tudo que fez nos últimos anos.

“Claro que é muito difícil imaginar assim: Bruno Henrique fora do time do Flamengo. É algo complicado de assimilar, mas, de repente, é uma situação como essa que o cara precisa para reagir. Para ele voltar (a melhor fase). De repente, ele é tão importante para o time do Flamengo, e é verdade, que ele passa a se sentir absoluto em uma situação e que ele não vai perder o espaço mesmo estando mal (…)”, explicou.

O narrador continuou falando sobre o assunto: “(…) De repente, isso pode fazer bem para o próprio Bruno Henrique. Um rodízio ali de posições. Uma hora que ele não tão seguro como titular, para que ele volte a ser o grande jogador que ninguém discute que ele é”, completou.

BH tem muito crédito com a torcida e também é prestigiado com o técnico Rogério Ceni. Na avaliação do treinador, o atacante cumpre diversas funções em campo. Pode atacar pelo corredor, pode jogar centralizado e ainda ajuda na recomposição quando o time do Fla está sem a bola.