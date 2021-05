De virada, RB Bragantino vence na Venezuela e avança na Sul-Americana

Sul-Americana

Deportes Tolima (COL) 1 x 2 RB Bragantino – Virada e classificação na Sul-Americana



Time paulista saiu atrás no placar, mas virou no segundo tempo e está nas oitavas de final da competição

Publicado em 25/05/2021

por Agência Futebol Interior

San Cristóbal, VEN, 25 (AFI) – Com emoção, o Red Bull Bragantino está classificado às oitavas de final da Copa Sul-Americana. A vaga foi garantida nesta terça-feira à noite com a vitória sobre o Deportes Tolima (COL), de virada, por 2 a 1, no estádio Pueblo Nuevo, em San Cristóbal, na Venezuela. A partida foi válida pela última rodada da fase de grupos.

A classificação aconteceu graças a uma combinação de resultados. Isso porque o então líder Emelec (EQU) perdeu para o Talleres (ARG) por 4 a 1, no Equador, e estacionou nos dez pontos no Grupo G.

Com a vitória na Venezuela, o Red Bull Bragantino, até então segundo colocado, foi a 12 e assumiu a liderança da chave, garantindo a única vaga às oitavas de final da competição. O Deportes Tolima (COL) ficou com três e na última colocação.

BRAGA LEVA SUSTO

Precisando da vitória, o Red Bull Bragantino teve a iniciativa de ir ao ataque no início da partida. Tanto é que priorizou a posse de bola para ficar o maior tempo possível no campo do Deportes Tolima, que claramente esperou os contra-ataques no primeiro tempo.

Contudo, o time paulista não conseguiu traduzir a superioridade em campo e viu o Deportes Tolima abrir o placar na Colômbia. Aos 36, Narváez lançou Caicedo, contou com falha do goleiro Cleiton e só completou para o gol vazio.

Atrás no placar, o Red Bull Bragantino manteve a postura em campo e pouco tempo depois chegou ao empate. Aos 41, Lucas Evangelista deu ótimo passe para Ytalo, que chutou cruzado para o gol. A bola ainda tocou na trave direita antes de para no fundo das redes.

Lucas Evangelista fez o gol da classificação na Sul-Americana

VITÓRIA NO FIM E CLASSIFICAÇÃO

No segundo tempo, o Red Bull Bragantino seguiu tendo maior posse de bola e acabou sendo favorecido com a expulsão de Celis aos 28 minutos, deixando o Deportes Tolima (COL) com um homem a menos.

Com a vantagem numérica e pressionado pela vitória para seguir no campeonato, não restou alternativa ao time brasileiro senão ir para cima dos colombianos. E, de tanto insistir, o gol da vitória saiu aos 35 minutos, quando Artur ajeitou e Lucas Evangelista chutou forte, sem chances de defesa ao goleiro adversário.

Com a classificação praticamente assegurada, o Red Bull Bragantino se fechou na defesa e aguardou o apito final para comemorar a sofrida vaga nas oitavas de final da Sul-Americana.