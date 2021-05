Deborah Secco desabafa: ‘Fiz muito sexo, fui muito julgada’

Deborah Secco não teve um começo profissional fácil. A atriz relatou que foi muito julgada pelas decisões que teve, como interpretar Bruna Surfistinha, e que todos os comentários negativos a causaram muito sofrimento.

“Quando decidi fazer o Bruna Surfistinha briguei com meu marido na época, com a minha mãe, com as minhas empresárias, com a minha família, todo mundo era contra”, contou em entrevista ao podcast “Prazer Renata”.

“Queria muito ter uma família, então me apaixonava perdidamente. Me apaixonei muito. Vivi muitas paixões. Fiz muito sexo, fui muito julgada e sofri horrores por causa disso. Fui capa de revista como a destruidora de lares sem nunca ter feito nada com aquele casal específico. Sofri muito por causa disso”, relatou.