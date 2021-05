Decoração: como escolher itens que transformam o ambiente

Mudar o estilo da casa sem fazer uma reforma pode parecer impossível, mas na verdade é mais fácil do que parece. As vezes apenas um objeto de decoração pode mudar o cômodo e deixá-lo com o ar mais sério, clássico ou até despojado. As obras de artes são ótimas opções para essas mudanças, mas como escolher o item certo para trazer aquele destaque ao ambiente?