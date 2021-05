Defensor dá ‘primeiro passo’ para deixar o Galo e Cuca pode ter dor de cabeça; diretoria deve buscar substituto

O Atlético ainda é uma incógnita para o seu torcedor. Desde a saída de Jorge Sampaoli e a chegada de Cuca, o time mineiro notoriamente teve uma queda de rendimento. Outrora sufocando seu adversário e vencendo com propriedade, agora o Galo parece ter um futebol mais “burocrático” e até mesmo nas vitórias não consegue convencer.









Na última semana, após o empate diante do Deportivo La Guaira na estreia da Libertadores, torcedores colocaram o pedido de demissão de Cuca entre os assuntos mais comentados das redes sociais. Inclusive, rumores davam conta de que o técnico realmente havia colocado o cargo à disposição da diretoria – o que foi negado pelo clube e pelo próprio treinador.

Foto: Pedro Souza / Atlético



Na terça-feira (27), no entanto, bateu o América de Cali-COL e conquistou a primeira vitória na Liberta. Titular na partida, Igor Rabello vem ganhando moral com Cuca, mas indica uma possível saída. Pelo menos deu um passo importate para isso. De acordo com o ge.com, o defensor conseguiu a cidadania portuguesa, assim não ocupando uma vaga de estrangeiro em clube europeu.

Vitória muito importante pro Galo, destacando a linda atuação de Zaracho que infelizmente saiu machucado, Hulk entrou e resolveu, e Rabello hoje e ao lado de Alonso a zaga mais confiável…

Negativo destaco tchê tchê que até agora não apresentou bom futebol, e mechidas erradas.. — Marques�� (@Gabriel67506114)

April 28, 2021





Em 2019, Igor custou R$ 13 milhões aos cofres do Galo, que o adquiriu junto ao Botafogo. Um dos principais ativos do clube, o jogador pode ser negociado para aliviar a folha salarial e também engariar fundos para novas contratações ou quitação de débitos. Com a cidadania, Rabello passa a chamar mais atenção de estrangeiros.