Delegado aposentado Ademir Pereira morre aos 74 anos, vítima da Covid-19

Em nota, a Associação dos Delegados de Polícia de Alagoas (Adepol) lamentou mais esta perda e prestou solidariedade aos familiares. Também comunicou que o sepultamento está marcado para as 13h, no Campo Santo Parque das Flores, no Tabuleiro do Martins, na capital.

A família informou à Gazetaweb que não haverá velório devido às circunstâncias do falecimento. O cortejo fúnebre deve ser acompanhado por parentes e poucos amigos do delegado aposentado, já que as restrições nos enterros ainda estão valendo.

Além de delegado, Ademir Pereira Santos foi instrutor da Academia de Polícia Civil de Alagoas e, por muito tempo, chefiou o núcleo de inteligência da instituição alagoana.

Fonte Gazetaweb