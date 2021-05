Delicioso e simples: aprenda a fazer bolo de pão de ló em casa

Em uma batedeira, bata os ovos até dobrarem de volume. Adicione o açúcar e bata mais um pouco.

Diminua a velocidade da batedeira e adicione o leite aos poucos.

Desligue e misture delicadamente a farinha de trigo e o fermento em pó até ficar homogêneo. Despeje em uma forma redonda (26 cm de diâmetro), untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo, e leve ao forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos ou até que um palito saia limpo depois de espetado na massa.

Retire do forno e espere esfriar.

Com uma faca serrilhada longa, corte o bolo horizontalmente e separe as duas metades.

Coloque o recheio de sua preferência sobre uma das metades do bolo e cubra com a restante.