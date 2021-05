Demitido do Corinthians, Mancini não é descartado no Atlético-GO

Brasileiro

Demitido do Corinthians, Mancini não é descartado por time do Brasileirão



O presidente Adson Batista elogiou o trabalho realizado pelo treinador no Atlético-GO

Publicado em 18/05/2021

por Agência Futebol Interior

Goiânia, GO, 18 (AFI) – Demitido pelo Corinthians no último domingo logo após a eliminação na semifinal do Campeonato Paulista, para o Palmeiras, o técnico Vagner Mancini não foi descartado pelo presidente Adson Batista no Atlético-GO.

Em outubro do ano passado, durante o Campeonato Brasileiro, Vagner Mancini acertou sua saída do Atlético-GO após receber uma proposta do Corinthians. O mandatário rubronegro, porém, deixou claro que as portas estão abertas para um possível retorno do treinador.

Vagner Mancini foi demitido do Corinthians no último domingo (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

“Mancini fez um grande trabalho aqui e é um nome a ser lembrado, mas ainda não tem negociação. É evidente que ele está em um patamar financeiro diferente agora, mas vejo que o Atlético-GO é um clube muito interessante para um técnico com o perfil dele. Tem um grande caráter e saiu pela porta da frente”, disse Adson Batista.

Vagner Mancini não teve bons números no Atlético-GO, mas a diretoria gostou do trabalho que foi realizado. Em 18 partidas sob seu comando, o Dragão teve cinco vitórias, seis empates e sete derrotas.

A diretoria do Atlético-GO vem analisando nomes de treinadores desde o último final de semana, quando optou pela demissão de Jorginho.