Derrota no clássico causa saída de Evaristo Piza do América-RN

Potiguar

Derrota no clássico causa saída de técnico do América-RN



A diretoria do Mecão acertou a saída de Evaristo Piza horas depois da derrota por 3 a 1

Publicado em 23/05/2021

por Agência Futebol Interior

Natal, RN, 23 (AFI) – A derrota no clássico para o ABC na tarde deste domingo, por 3 a 1, pelo Campeonato Potiguar, fez uma vítima no América-RN. Horas depois, Evaristo Piza foi comunicado pela diretoria que não seria mais o treinador do Mecão. A informação é EXCLUSIVA do Portal Futebol Interior.

Evaristo chegou ao América-RN no início da temporada com o objetivo principal de conquistar o acesso na Série D do Campeonato Brasileiro, mas encontrou resistências em um elenco de jogadores um pouco cansados.

“Agradeço a oportunidade de ter comandado uma equipe da expressão do América-RN, reconhecida grandeza no cenário nacional, um dos principais clubes do nordeste. O futebol potiguar atravessa um ótimo momento”, disse o treinador.

Evaristo Piza não é mais o treinador do América-RN (Foto: Oliveira Canindé/América-RN)

MAIS SOBRE ELE

Depois de ter conquistado prestígio no interior de São Paulo, com bons trabalhos no Mirassol, Capivariano e Velo Clube, entre outros, Evaristo Piza já há algum tempo tem trabalho no futebol nordestino.

Durante três temporadas, o treinador esteve no Botafogo-PB, onde conquistou o Campeonato Paraibano.

SITUAÇÃO NO CAMPEONATO

Vice-campeão da Copa Cidade de Natal (1º turno), o América-RN está na quarta colocação da Copa Rio Grande do Norte (2º turno), com 11 pontos, dois a menos que o líder ABC. Santa Cruz e Potiguar de Mossoró estão com 12.

Na rodada final, marcada para quinta-feira, o América-RN faz o confronto direto contra o Potiguar de Mossoró, fora de casa. Para se classificar, o Mecão tem que vencer e torcer por tropeço de ABC ou Santa Cruz diante de Assu e Palmeira, respectivamente.