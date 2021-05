‘Desatenção’, aponta técnico do Jacuipense após derrota na estreia

Brasileiro

Série C: ‘Desatenção’, aponta técnico do Jacuipense-BA após derrota na estreia



No primeiro jogo do Grupo A, o time baiano acabou derrotado pelo Floresta-CE, fora de casa, pelo placar de 2 a 0

Publicado em 31/05/2021

por Agência Futebol Interior

Riachão do Jacuipe, BA, 31 (AFI) – A estreia do Jacuipense não foi nem de longo o que o torcedor esperava, afinal o Leão do Sisal iniciou sua trajetória no Campeonato Brasileiro da Série C, com uma derrota fora de casa, pelo placar de 2 a 0 para o Floresta-CE, no Estádio Domingão, em Horizonte, interior do Ceará. Logo após o apito final, o técnico Jonilson Veloso deu entrevista sobre o duelo.

O comandante do time baiano apontou como principal motivo para o resultado negativo na estreia, a falta de entrosamento entre os novos atletas contratados e os remanescentes, além da desetenção da equipe em alguns momento.

“Começamos o jogo bem, sabíamos que o campo é difícil, adversário bom, envolve uma estreia. Falei para eles que uma desatenção poderia gerar o gol e não foi ao contrário. Tivemos desatenção e tomamos um gol. Voltamos bem, mas logo em seguida tomamos o fol. E aí vem a dificuldade da falta de entrosamento. Para o próximo jogo, vamos estar melhor para sair com a vitória. Série C é isso aí e em casa temos que fazer nosso papel”, comentou o treinador.

De olho na reabilitação e atrás da primeira vitória no Grupo A, o Jacuipense irá fazer seu primeiro jogo em casa no próximo domingo (06) quando recebe a Tombense, no Estádio de Pituaçu, às 16h, pela segunda rodada da competição nacional.