Desportivo Brasil 1 x 0 Capivariano – Dragão segue sonhando com G8

Desportivo Brasil 1 x 0 Capivariano – Dragão vence e segue sonhando com G8



Com o resultado, o Desportivo chegou a 19 pontos, mas ainda fora do G8

Publicado em 22/05/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Feliz, SP, 22 (AFI) – O Desportivo Brasil conseguiu uma importante vitória neste sábado, visando a briga pelo G8 do Campeonato Paulista Série A3. Pela 14ª e penúltima rodada, recebeu o Capivariano no Estádio Ernesto Rocco e venceu por 1 a 0, com gol de Madalena, já no segundo tempo.

Com o resultado, o Desportivo chegou a 19 pontos, mas ainda fora do G8. O Capivariano aparece logo em seguida, com 18 pontos, e se complicou na briga pela classificação às quartas de final.

PRIMEIRO TEMPO

O primeiro tempo foi de poucas oportunidades. Quem buscou mais o gol foi o Desportivo Brasil. Aos 30 minutos, após vacilo da zaga dentro da área, Tito roubou a bola, mas na hora do chute, foi travado por Felipe.

Já na parte final, o Dragão assustou novamente com Tito. Ele recebeu do lado esquerdo da área, levou para dentro e chutou colocado. Quase um golaço. Ainda deu tempo para o Capivariano responder.

Em bom contra-ataque, Emanuel foi acionado e tocou para Corrêa, dentro da área, cara a cara com o goleiro. Ele demorou um pouco para chutar e, quando o fez, bateu em cima do goleiro. A bola ficou viva na área, mas a zaga do DB conseguiu tirar.

SEGUNDO TEMPO

Na etapa final, o Desportivo Brasil continuou no ataque e conseguiu abrir o placar aos 14 minutos. Após boa troca de passes, Madalena foi acionado perto da área, no lado direito, e chutou cruzado e rasteiro para marcar.

O gol mudou muito o ritmo da partida. Mesmo após a entrada do meia Vinicius Rodrigues, o Desportivo Brasil retraiu suas linhas. O Capivariano tentou sair mais, mas parou na boa marcação do meio-campo do Dragão.

PRÓXIMOS JOGOS

A última rodada será realizada na terça-feira, às 15h. O Desportivo Brasil visita o já rebaixado Penapolense, no Estádio Municipal Tenente Carriço, em Penápolis. Já o Capivariano recebe o Olímpia no Estádio Municipal Ernesto Rocco, em Porto Feliz.