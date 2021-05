Desportivo Brasil 2 x 2 Votuporanguense – CAV busca empate no fim

Paulista

Desportivo Brasil 2 x 2 Votuporanguense – CAV busca empate no ‘apagar das luzes’



Dragão fez gol relâmpago, aos 25 segundos, mas o CAV foi valente e empatou aos 46 minutos do segundo tempo

Publicado em 17/05/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Feliz, SP, 17 (AFI) – Desportivo Brasil e Votuporanguense fizeram um jogo movimentado e muita entrega do início ao fim. Com gols saindo dos 25 segundos até os 46 minutos da etapa final, os times empataram por 2 a 2 no Estádio Ernesto Rocco, pela 12ª rodada do Campeonato Paulista Série A3.

Com o resultado, o Desportivo Brasil alcançou 16 pontos, ainda perto do G8. O Votuporanguense, que tem apenas uma derrota na competição, agora tem 21 pontos na parte de cima, mas abriu chance para o Noroeste abrir vantagem na liderança.

PRIMEIRO TEMPO

O Desportivo Brasil impôs seu ritmo desde os primeiros toques e abriu o placar com gol relâmpago. Aos 25 segundos, após jogada pela direita e bola cruzada na área, Tito completou de cabeça.

O Dragão ainda criou as melhores chances na primeira etapa. Aos 23, por exemplo, Bruno Luka recebeu dentro da área e chutou colocado, mas o goleiro defendeu. Em outro lance, já no fim, Madalena tentou mandar por cima e a bola passou perto da trave.

Foto: Rafael Bento

SEGUNDO TEMPO

A etapa final foi bem mais movimentada e o Votuporanguense passou a chegar com perigo, como em chute cruzado de Lorran. Mas aos 11 minutos, o empate veio. Após contra-ataque rápido, a bola foi cruzada para a pequena área e Israel apareceu para completar.

Pouco tempo depois, porém, o Desportivo Brasil ficou novamente à frente do placar. Alex foi acionado na área, mas antes de chutar, o zagueiro Eduardo Melo tentou desviar, mas mandou contra o próprio gol.

Mas o CAV foi valente e não desistiu até o apito final. Aos 46, Jair recebeu passe na meia-lua e chutou forte, no canto, para empatar. Ainda nos acréscimos, os dois times tiveram uma chance clara de gol cada, mas o empate ficou no placar.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times voltam a campo, pela 13ª rodada, na quinta-feira (20), às 15h. O Votuporanguense recebe o Olímpia na Arena Dr. Plínio Marin, em Votuporanga. Já o Desportivo Brasil visita o Primavera, no Estádio Ítalo Mário Limongi, em Indaiatuba.