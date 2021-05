Desportivo Brasil e Capivariano se enfrentam em jogo de seis pontos

Paulista

Desportivo Brasil x Capivariano – Só a vitória interessa para Dragão e Leão



Em 9º, o Capivariano tem 18 pontos, um atrás do Marília, primeiro time dentro do G8, enquanto o Desportivo Brasil é o 12º, com 16

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Porto Feliz, SP, 21 (AFI) – No estádio Ernesto Rocco, na tarde deste sábado (20), a partir das 15h, o Desportivo Brasil tentará sua última chance para seguir lutando por uma vaga na próxima fase da Série A3 do Campeonato Paulista, quando recebe a equipe do Capivariano, em partida válida pela 14ª e penúltima rodada da competição estadual.

Na tabela de classificação do Paulista A3, o Desportivo Brasil ocupa a 12ª colocação, com 16 pontos, três atrás do Marília, primeiro time no G8 e dois atrás o Capivariano, nono colocado, adversário deste sábado.

DESFALQUE NO DRAGÃO

Foto: Renan Camargo / Desportivo Brasil

Para encarar o Capivariano, o Desportivo Brasil terá ao menos uma mudança certa. Após levar o terceiro cartão amarelo na derrota em 1 a 0 para o Primavera na última rodada, o zagueiro Edson está suspenso da partida.

Com isso, Igor ou Wellington podem jogar. Walison Madalena, Fábio Sá, Kaynan, Bruno Luka, Wellington, Vinicíus Rodrigues, Igor e Leonan estão pendurados.

Insatisfeito com a apresentação do time nos último jogos, o técnico Elio Sizenando pode fazer mudanças pontuais na escalação para a rodada deste sábado. Ele só fica no aguardo do departamento médico para saber a situação dos atletas em meio à maratona de jogos.

VAI MUDAR

Para encarar o Desportivo Brasil, o treinador Jardel Zamberlan terá de fazer uma mudança forçada. Após levar o terceiro cartão amarelo na vitória por 2 a 1 sobre o Rio Preto, na última rodada, Lucas Morais está suspenso. Com isso, Neto Alexandre e Madson brigam pela vaga no time titular.

Além de Lucas Morais, Juan Santos, que estava em processo de recuperação de lesão, será avaliado nesta sexta-feira e pode pintar na partida. O Capivariano não tem jogadores ou membros da comissão técnica afastados por covid.