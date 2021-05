Paulista

Desportivo Brasil x Votuporanguense – CAV pode assumir a ponta do Paulista A3!



Votuporanguense garantiu a vice-liderança com 20 pontos, a um do líder Noroeste

Publicado em 16/05/2021

Porto Feliz, SP, 16 (AFI) – Em Porto Feliz, o Votuporanguense quer estampar a felicidade no rosto, nesta segunda-feira, às 15 horas, em confronto diante do Desportivo Brasil no Ernesto Rocco pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. O CAV busca a liderança, enquanto o DB sonha com o G8.

Animado com a vitória, por 3 a 1, sobre o lanterna Penapolense, o Votuporanguense garantiu a vice-liderança com 20 pontos, a um do líder Noroeste. O problema é que o Desportivo Brasil, depois de ter segurado o Norusca em um emocionante 3 a 3, quer também parar o vice-líder. O DB está em décimo lugar com 15 pontos, a um do G8.

SATISFEITO!

Satisfeito com a apresentação do time, principalmente no primeiro tempo que não deu chances ao Noroeste e abriu 2 a 0, o técnico Elio Sizenando deverá manter a mesma escalação para a rodada desta segunda-feira. Ele só fica no aguardo do departamento médico para saber a situação dos atletas em meio à maratona de jogos.

Desportivo Brasil quer o G8. (Foto: Bruno Freitas/Noroeste)

Certo mesmo é que ele não poderá contar com o lateral-esquerdo Luiz Hernique, que recebeu o terceiro cartão amarelo e cumprirá suspensão. Por sorte, ele vinha sendo reserva. A vaga é ocupada por Renan Chaves. Walison Madalena, Fábio Sá, Kaynan, Bruno Luka, Igor e Leonan estão pendurados.

FORÇA MÁXIMA!

O técnico Rogério Corrêa não conta com jogadores suspensos e deverá manter o mesmo time da rodada passada, salvo algum problema de última hora ou algum veto do departamento médico, que tem ajudado na escalação por conta da maratona de jogos. Eduardo Melo e Índio voltam de suspensão e Jan Carlos e Nicolas seguem no DM.

Votuporanguense quer a liderança. (Foto: Reprodução)

“Estou muito feliz com o time. Esses jogadores têm sido guerreiros. Mas temos que manter os pés no chão. Não tem nada ganho. Vamos encarar um grande time e precisamos manter a cabeça no lugar”, disse o comandante.