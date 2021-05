Destaque da Ferrovirária no Paulista, Higor Meritão acerta com o Pumas

Brasileiro

Destaque da Ferroviária no Paulistão, volante acerta com o Pumas, do México



O jogador já está de malas prontas para defender o time mexicano e deve ser anunciado em breve

Publicado em 27/05/2021

por Agência Futebol Interior

Araraquara, SP, 27 (AFI) – Destaque da Ferroviária no Campeonato Paulista, o volante Higor Meritão, de 26 anos, capitão da equipe no estadual, será jogador do Pumas, do México. O jogador já está de malas prontas para defender o time mexicano e deve ser anunciado em breve.

DE SAÍDA

Foto: Tiago Pavini / Ferroviária SA

O atleta foi um dos principais jogadores da Ferrinha na campanha da equipe no Paulistão deste ano. Em 13 partidas do clube na temporada, o volante esteve no time titular em 12 delas, sendo poupado por Elano diante do São Caetano, sendo capitão da equipe e anotando dois gols, diante de Botafogo-SP e Corinthians.

Cotado no Goiás, que é comandando por Pintado, ex-treinador da Ferrinha, Meritão conta com passagens por clubes como Botafogo-SP, Paraná Clube, Monte Azul, Olímpia-SP, Santacruzense, Botafogo-PB, XV de Jaú e Velo Clube, encerrando também sua terceira passagem pela Ferroviária, onde no total jogou 50 partidas e fez cinco gols.

PREPARAÇÃO



O atleta foi a sétima peça perdida pela Ferroviária após o término do Campeonato Paulista. Além de Higor, Bruno Mezenga, Felipe Marques, Fellipe Mateus, Renato Cajá, Diogo Mateus e Didi também deixaram o clube.

A Ferroviária se prepara para a disputa da Serie D do Campeonato Brasileiro, onde tem estreia marcada para o dia 5 de junho, diante do Uberlândia, em Sorocaba, enquanto o gramado da Fonte Luminosa passa por manutenção.