Destaque no Vasco, Cano abre o jogo sobre proposta do Atlético-MG: “Talvez as coisas não aconteçam”

O Vasco viveu um ano de 2020 muito catastrófico, sem conseguir bons resultados dentro de campo e tendo um rendimento que o fez ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, mesmo diante deste cenário, mais uma vez um de seus jogadores se destacou, saindo ileso das constantes críticas dos torcedores.









Trata-se de Germán Cano, artilheiro da equipe desde o ano passado. Desde que chegou no Brasil, o gringo passou a ser considerado um dos principais jogadores da posição. Convidado do “Bola da Vez” desta semana, falou sobre diversos temas polêmicos.

Após uma ótima temporada com a equipe carioca, o argentino deixou claro que quer devolver o Cruz-Maltino ao lugar que tem que estar. Além disso, no entanto, rumores diziam que poderia nem permanecer na equipe em 2021, após propostas de outros clubes.

Argentino teve seu nome desejado em alguns clubes – Foto: Thiago Ribeiro/AGIF.



“O Atlético-MG não me procurou. Não preciso dizer quais eram as equipes que me queriam. Não faz sentido. E também por respeito ao Vasco. Então, prefiro guardar pra mim e saber que, talvez, as coisas não aconteçam. A pessoa tem que ser profissional, trabalhar na instituição em que está e ser responsável”, afirmou o camisa 14, conforme publicou a ESPN.

A boa fase do jogador vem se mantendo neste início de temporada, sendo confirmada em números: com 7 jogos disputados até o momento, o atacante já fez 5 gols e vem ajudando a equipe na busca pelo título da Taça Rio, após não se classificar no primeiro quadrangular do estadual.