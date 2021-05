Destroços de foguete espacial chinês caindo sobre a Terra é visto no céu de SC; veja vídeo

O foguete chinês Long March 5B, de 21 toneladas, lançado pela China no dia 29 de Abril de 2021 está caindo na Terra de forma descontrolada. E de acordo com o portal nSC, ele foi visto em queda em Santa Catarina. O momento em que ele passa pela cidade foi flagrado por uma câmera de monitoramento em Monte Castelo, no Planalto Norte de Santa Catarina.

Segundo Marcelo Zurita, diretor técnico da Rede Brasileira de Monitoramento de Meteoros (Bramon), além de Santa Catarina, o foguete foi observado em outros estados, como Rio Grande do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

Foguete chinês que deve cair na Terra é avistado no céu de SC. Veja flagra de uma das câmeras da estação de monitoramento de Monte Castelo, no Planalto Norte pic.twitter.com/eCxsYHgyLw — Diário Catarinense (@dconline)

“A gente tem certeza que é o foguete. Primeiro que já era para passar pela posição e horário que passou e dá para ver nas imagens uma variação de brilho. Essa variação de brilho vem sendo observada e é partir dela que ficou claro que estava fora de controle. Quando está girando é porque não está estável em órbita“, disse.