Destroços do foguete chinês caem perto das Ilhas Maldivas

A queda do “foguete chinês descontrolado” foi confirmada na madrugada deste domingo (09). De acordo com a mídia estatal chinesa, a maior parte do foguete queimou e foi destruída na reentrada na atmosfera terrestre.

As informações indicam que a reentrada aconteceu às 00h24 e não atingiu qualquer área habitada. Conforme esperado, a região da reentrada foi no Oceano Índico, ao oeste das Ilhas Maldivas. Até o momento do fechamento desta notícia, imagens oficiais ainda não haviam sido divulgadas.

Apesar do alvoroço causado pela notícia da queda, especialistas haviam alertado que as chances de os detritos atingirem alguma área povoada era muito baixa, uma vez que a maior parte da superfície da Terra é coberta por água.

#UPDATE: The remnants of China’s Long March-5B rocket reentered the Earth’s atmosphere at longitude 72.47 degrees east and latitude 2.65 degrees north at 10:24 am BJT on Sunday, with most of the debris burning up: China Manned Space Engineering Office https://t.co/Sfa0p3gDdw

— People’s Daily, China (@PDChina) May 9, 2021