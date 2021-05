Desvantagens potenciais das queimadas controladas

As queimadas controladas trazem muitos benefícios ecológicos – inclusive, falamos disse neste artigo: Atualidades: Vantagens das queimadas controladas.

Entretanto, existem desvantagens em iniciar um ecossistema, principalmente devido à natureza às vezes imprevisível do fogo.

Muitas dessas desvantagens, como a baixa qualidade do ar, são de curto prazo e seriam piores no caso de um incêndio descontrolado. Conheça três delas para estudar o assunto.

1. Sempre há algum risco

Mesmo os planos mais bem elaborados às vezes dão errado – especialmente quando se trata de fogo. Por exemplo, as condições meteorológicas podem mudar rápida e inesperadamente, fazendo com que os incêndios ocorram fora do perímetro planejado.

Nesses casos, a saber, as queimadas controladas apresentam riscos semelhantes aos incêndios florestais, pois podem ameaçar a vida, assim como a propriedade das pessoas.

Por exemplo, um caso extremo ocorreu em 2012, quando uma queimadura prescrita pelo Serviço Florestal do Estado do Colorado, nos Estados Unidos, causou três mortes e 23 casas destruídas.

Afinal, uma queima controlada mal conduzida pode influenciar a opinião pública contra os incêndios para a gestão do ecossistema, que podem ter efeitos a longo prazo.

2. Qualidade do ar

A fumaça e as partículas liberadas durante as queimadas podem afetar negativamente a qualidade do ar.

A inalação dessas substâncias é perigosa para a saúde humana e pode causar problemas respiratórios de curto e longo prazo , incluindo asma, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), bronquite e pneumonia.

Para mitigar os efeitos das queimadas controladas na qualidade do ar, os gerentes podem tentar queimar nos dias em que o vento limpará a fumaça mais rapidamente.

3. Qualidade da água

Qualquer incêndio florestal, planejado ou não, pode afetar a qualidade da água. As queimadas prescritas podem levar a alguma erosão do solo, adicionando sedimentos e nutrientes em excesso aos riachos.

Para evitar esses efeitos, os gestores da terra deixarão as zonas ribeirinhas – as áreas imediatamente adjacentes aos riachos – sem queimar.