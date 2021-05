Brasileiro

Deyverson retorna ao Palmeiras e é registrado do BID da CBF



O clube, porém, ainda não decidiu se utilizará o jogador no Campeonato Brasileiro ou o emprestará novamente

Publicado em 24/05/2021

por Agência Futebol Interior

São Paulo, SP, 24 (AFI) – Após o término de seu empréstimo ao Alavés, da Espanha, que decidiu não exercer a opção de compra do jogador, o atacante Deyverson teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF na manhã desta segunda-feira (24) e pode voltar a jogar pelo Palmeiras.

O clube, porém, ainda não decidiu se utilizará o jogador no Campeonato Brasileiro ou o emprestará novamente. Antes do empréstimo ao Alavés, Deyverson também foi emprestado ao Getafe, da Espanha, em 2020.

DE VOLTA

Foto: Divulgação

O contrato do jogador com o Palmeiras é válido até junho de 2022 e já dura desde 2017, quando foi contratado pelo valor de 5 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões na época). A ideia alviverde é de deixar as portas abertas e com a possibilidade de ser utilizado pela comissão técnica.

A chegada de Deyverson pode suprir uma das necessidades do time de Abel Ferreira, que é a posição de centroavante. Recentemente, o clube fez sondagens por Santos Borré, do River Plate-ARG, e Valentín Castellanos, do New York City-EUA, mas as negociações não avançaram.

REFORÇOS

Assim como Deyverson, que não tem uma data de reapresentação ao elenco marcada, Borja, emprestado ao Junior Barranquilla-COL, e Dudu, podem ser reintegrados ao elenco em breve, reforçamdo o ataque palmeirense para o restante da temporada.