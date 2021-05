Paulista

Dez jogadores que disputaram o Paulistão deixam o Ituano



O elenco rubronegro será reformulado para a disputa da Série C do Brasileiro

Publicado em 21/05/2021

por Agência Futebol Interior

Itu, SP, 21 (AFI) – O elenco do Ituano vai passar por uma profunda reformulação para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Nesta semana, dez jogadores que atuaram no Paulistão tiveram seus contratos encerrados.

O lateral-direito Jeferson e os atacantes Bruno Lopes e Fernando Medeiros foram emprestados por Ponte Preta, Oeste e Portimonense-POR, respectivamente, e retornam para seus clubes de origem.

Jeferson estava emprestado pela Ponte Preta (Foto: Miguel Schincariol)

Os outros que deixaram o Galo de Itu foram o goleiro William, o lateral-esquerdo Breno Lopes, o zagueiro Fellipe Ferreira, o volante André Castro, o meia Tarik e os atacantes Iago Dias e Roni.

Na última segunda-feira, o zagueiro Sueliton acertou a rescisão de contrato depois de receber uma proposta do Remo-PA para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série B.

VEM GENTE AÍ

Diante dessas saídas, a diretoria do Ituano espera anunciar na semana que vem a chegada de reforços para a Série C, que começa no fim de maio. A estreia do Galo será no dia 29, contra o Criciúma, fora de casa.

Os dois times estão no Grupo B da Série C ao lado de Botafogo-SP, Figueirense-SC, Mirassol-SP, Novorizontino-SP, Oeste-SP, Paraná-PR, São José-RS e Ypiranga-RS.