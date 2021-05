DF: Funcionários de creches serão vacinados primeiro

O plano de vacinação contra novo coronavírus dos profissionais da educação do Distrito Federal deve se iniciar por aqueles que trabalham em creches. A decisão foi tomada em conjunto pelas secretarias de Educação e de Saúde do DF.

De acordo com informações conferidas pelo governo do Estado, cerca de 10 mil pessoas atuam em instituições de ensino desse nível escolar. Por conta disso, foi pensada a prioridade.

Todavia, ainda falta determinar um calendário oficial para ocorrer essa vacinação. Segundo representantes das duas pastas, a decisão ocorreria nesta sexta-feira (14), contudo, ainda não houve nenhuma divulgação.

Sem doses suficientes

Um estudo sobre a quantidade de trabalhadores das redes pública e privada da educação do DF estima que pelo menos 80 mil pessoas se enquadram para receber a vacina neste momento. Porém, constatou-se que não haveria doses suficientes.

Por esse motivo, a Secretaria de Educação recebeu a demanda de ajustar o plano original, de forma a estabelecer prioridades, respeitando-se parâmetros educacionais e epidemiológicos.

“O quantitativo de doses enviado pelo Ministério da Saúde à Secretaria de Saúde do DF não se destina ao público de professores, etapa posterior ao grupo de comorbidades, segundo o Plano Nacional de Vacinação. Porém, por determinação do governador, o GDF iniciará a vacinação dos profissionais da educação concomitante à vacinação do grupo prioritário de comorbidades”, disse a pasta por meio de nota.

Ordem de vacinação

Assim, ficou decidido apenas que o Plano de Vacinação da Educação será feito em etapas, iniciando-se pelos profissionais que atuam nas creches.

“A Secretaria de Estado de Saúde disponibilizou toda a estrutura de vacinação para a execução das etapas do plano de vacinação dos profissionais de educação, que será detalhado gradativamente em conformidade com o recebimento das doses de vacinas Covid pelo Ministério da Saúde. A Etapa I, creches, iniciará brevemente”, diz a nota da pasta.

A perspectiva de que a vacinação dos profissionais da educação, incluindo professores, monitores, merendeiras, estaria próxima foi anunciada em coletiva de imprensa, realizada nessa quinta-feira (13/5), pelo secretário-chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha.