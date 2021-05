Dia das mães: veja desafios delas no mercado de trabalho; pesquisa REVELADORA

69% deixam seus filhos com outras pessoas

19% com os pais

12% em uma escola ou creche Resultado dos pais que trabalham presencialmente: 58% deixam os filhos com as mães;

36% com outras pessoas;

6% em uma escola ou creche;

Para Regina Botter, diretora de Operações da Catho, os números são resultados da conjuntura do Brasil. “O número de mães solo no país chega a mais de 11 milhões. São mulheres provedoras do lar que estão sentindo as dificuldades relativas ao cuidado e a sobrecarga de tarefas potencializadas pela pandemia”, disse em entrevista ao G1.

“Os dados mostram que tanto no home office, quanto trabalhando fora, a mulher acaba sempre sendo a maior responsável pelo cuidado dos filhos. Lembrando que quando pais ou mães deixam os filhos com terceiros, geralmente são com avós ou tias. Ou seja, outras mães”, completou. Veja quem tem direito ao salário-família 2021 aqui. Um terço cuida dos filhos sozinha A pesquisa ainda indicou que um terço das mulheres entrevistadas cuidam dos seus filhos sozinhas. E concluiu que são mães chefes de família que precisam lidar com as contas, o cuidado dos filhos, a falta de dinheiro e ainda lidar com a pressão psicológica imposta pela pandemia. “Com a pandemia e as incertezas no ambiente profissional, com certeza, as mães são as que mais estão sofrendo”, analisa Regina.