Dia do Trabalhador é marcado por pedidos de aumento do Auxílio

O dia 1º de Maio normalmente é marcado por numerosas manifestações na rua. No entanto, pelo segundo ano seguido, o evento acontece de maneira remota. Tudo por causa da pandemia do novo coronavírus. Em 2021, o assunto em destaque foi mesmo os pedidos de aumento no valor do Auxílio Emergencial.

Na live das Centrais, os políticos pediram para que o Governo Federal aumentasse esse valor para R$ 600. Hoje, de acordo com o próprio Ministério da Cidadania, esses valores estão variando entre R$ 150 e R$ 375, no máximo. O Ministério da Economia estabeleceu que são quatro meses de pagamentos. Os pagamentos começaram.

Vários políticos pediram esse aumento. Entre os nomes que participaram do evento remoto estava o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), o também ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) e o político e ativista Guilherme Boulos (PSOL). As Centraos chamaram vários políticos.

Ao todo, a live teve três horas de duração. Várias Centrais ajudaram a promover o evento. Foram elas: Central Única dos Trabalhadores (CUT), Força Sindical, União Geral dos Trabalhadores (UGT), Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB), Nova Central (NCST), CSB, Pública e Central Geral dos Trabalhadores do Brasil (CGTB).

Quem também participaria do evento em questão através de um vídeo foi o Governador João Dória (PSDB). De acordo com informações de bastidores, ele chegou até a gravar um vídeo e enviou para o local. No entanto, a CUT vetou o vídeo. Pelo menos essa é a informação que circula na imprensa.

Evento das Centrais

Além das falas dos políticos, o evento online contou com uma série de participações de cantores. Elza Soares, por exemplo, cantou no momento. Outros nomes da música popular brasileira como Johnny Hooker e Chico César também enviaram seus vídeos para o evento.

Além de pedir pelo aumento no valor do Auxílio Emergencial, as pessoas que falaram durante as três horas de evento falaram muito também sobre a vacina contra a Covid-19. Economistas e profissionais dizem que a vacina é essencial para a volta da normalidade.

Outros protestos

Enquanto esse evento online acontecia, outros protestos presenciais se espalhavam pelo país. No entanto, desta vez foram os apoiadores do Presidente Jair Bolsonaro. O maior dos protestos aconteceu na Avenida Paulista. Os manifestantes vestiam amarelo e pediam por menos fechamentos durante a pandemia.

Auxílio Emergencial

O Governo começou os pagamentos do novo Auxílio Emergencial ainda no último dia 6 de abril. Naquela oportunidade apenas os trabalhadores informais que nasceram em janeiro é que poderiam receber. Agora, no entanto, basicamente todos os grupos já receberam a primeira parcela do benefício.

Aliás, o Palácio do Planalto também começou a liberar os saques para esse público de informais. A primeira liberação aconteceu portanto na última sexta-feira (30). Daqui para frente, vários outros grupos também começarão a receber o dinheiro.

O Governo não comentou as declarações dos políticos na live sindical. Recentemente, o Presidente Jair Bolsonaro disse que as pessoas deveriam usar esse dinheiro do Auxílio para complementar a renda e não para usar como uma renda completa. Para isso portanto, ele quer que as pessoas saiam para trabalhar.