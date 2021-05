Dia do Trabalho: auxílio emergencial será pago hoje?

O feriado do Dia do Trabalho, celebrado neste sábado (1º), marca também o fim do primeiro ciclo do auxílio emergencial.

Não haverá pagamento do auxílio no Dia do Trabalho. Agora o benefício entra em recesso e deve seguir com a segunda parcela somente na segunda quinzena deste mês. Mas especificamente no dia 16.

O último pagamento, da primeira parcela do auxílio, foi feito nesta sexta-feira (30) beneficiários do programa Bolsa Família com NIS (Número de Identificação Social) final 0.

Porém há beneficiários que ainda estão recorrendo a decisão. Podem contestar a negativa do benefício aqueles que em duas situações: veja aqui a primeira e a segunda.

Depois do Dia do Trabalho, o que deve acontecer é mais uma liberação de saque do benefício.

Confira aqui mais sobre o feriado do Dia do Trabalho.

Veja o calendário do auxílio abaixo:

Janeiro:

1º parcela paga em: 6/4 (saque em: 30/04)

2º parcela: 16/05 (saque em: 08/06)

3º parcela: 20/06 (saque em: 13/07)

4º parcela: 23/07 (saque em: 13/08)

Fevereiro:

1º parcela paga em: 9/4 (saque em: 03/05)

2º parcela: 19/05 (saque em: 10/06)

3º parcela: 23/06 (saque em: 15/07)

4º parcela: 25/07 (saque em: 17/08)

Março:

1º parcela paga em: 11/04 (saque em: 04/05)

2º parcela: 23/05 (saque em: 15/06)

3º parcela: 25/06 (saque em: 16/07)

4º parcela: 28/07 (saque em: 19/08)

Abril:

1º parcela paga em: 13/04 (saque em: 05/05)

2º parcela: 26/05 (saque em: 17/06)

3º parcela: 27/06 (saque em: 20/07)

4º parcela: 01/08 (saque em: 23/08)

Maio:

1º parcela paga em: 15/04 (saque em: 06/05)

2º parcela: 28/05 (saque em: 18/06)

3º parcela: 30/06 (saque em: 22/07)

4º parcela: 03/08 (saque em: 25/08)

Junho:

1º parcela paga em: 18/04 (saque em: 07/05)

2º parcela: 30/05 (saque em: 22/06)

3º parcela: 04/07 (saque em: 27/07)

4º parcela: 05/08 (saque em: 27/08)

Julho:

1º parcela paga em: 20/04 (saque em: 10/05)

2º parcela: 02/06 (saque em: 24/06)

3º parcela: 06/07 (saque em: 29/07)

4º parcela: 08/08 (saque em: 30/08)

Agosto:

1º parcela paga em: 22/04 (saque em: 11/05)

2º parcela: 06/06 (saque em: 29/06)

3º parcela: 09/07 (saque em: 30/07)

4º parcela: 11/08 (saque em: 01/09)

Setembro:

1º parcela paga em: 25/04 (saque em: 12/05)

2º parcela: 09/06 (saque em: 01/07)

3º parcela: 11/07 (saque em: 04/08)

4º parcela: 15/08 (saque em: 03/09)

Outubro:

1º parcela: 27/04 (saque em: 13/05)

2º parcela: 11/06 (saque em: 02/07)

3º parcela: 14/07 (saque em: 06/08)

4º parcela: 18/08 (saque em: 06/09)

Novembro:

1º parcela: 28/04 (saque em: 14/05)

2º parcela: 13/06 (saque em: 05/07)

3º parcela: 18/07 (saque em: 10/08)

4º parcela: 20/08 (saque em: 08/09)

Dezembro:

1º parcela: 29/04 (saque em: 17/05)

2º parcela: 16/06 (saque em: 08/07)

3º parcela: 21/07 (saque em: 12/08)

4º parcela: 22/08 (saque em: 10/09)

Para beneficiários do Bolsa Família:

NIS 1

1º parcela paga em: 16/04

2º parcela: 18/05

3º parcela: 17/06

4º parcela: 19/07

NIS 2

1º parcela paga em: 19/04

2º parcela: 19/05

3º parcela: 18/06

4º parcela: 20/07

NIS 3

1º parcela paga em: 20/04

2º parcela: 20/05

3º parcela: 21/06

4º parcela: 21/07

NIS 4

1º parcela paga em: 22/04

2º parcela: 21/05

3º parcela: 22/06

4º parcela: 22/07

NIS 5

1º parcela paga em: 23/04

2º parcela: 24/05

3º parcela: 23/06

4º parcela: 23/07

NIS 6

1º parcela paga em: 26/04

2º parcela: 25/05

3º parcela: 24/06

4º parcela: 26/07

NIS 7

1º parcela para em: 27/04

2º parcela: 26/05

3º parcela: 25/06

4º parcela: 27/07

NIS 8

1º parcela paga em: 28/04

2º parcela: 27/05

3º parcela: 28/06

4º parcela: 28/07

NIS 9

1º parcela paga em: 29/04

2º parcela: 28/05

3º parcela: 29/06

4º parcela: 29/07

NIS 0

1º parcela paga em: 30/04

2º parcela: 31/05

3º parcela: 30/06

4º parcela: 30/07

Qual o valor e número de parcelas do Auxílio 2021?

Entre muitas discussões e críticas sobre qual seria o valor e número de parcelas adequadas para o auxílio emergencial o governo já bateu o martelo e iniciou os pagamentos.

Ao todo serão quatro parcelas, com valores que podem variar de R$ 150 a R$375. Veja: